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15:59
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15:44
Слуцкий объяснил, почему не получил работу в АПЛ
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17:13
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Экс-тренер «Севильи» возглавил «Шинник»
17:07
Новый спортивный директор «Спартака» рассказал о русской жене
16:11
Экс-президент «Локомотива» Филатов предлагал судье перед матчем 200 тысяч рублей
16:06
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
15:53
Топ-10 игроков 2023 года по версии The Guardian
15:38
Рибалта отказал «Спартаку» – известна причина
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15:33
Слуцкий рассказал, чем он не нравился фанатам «Витесса»
15:28
«Локомотив» продлил генерального директора
15:21
Реакция Уткина на скорый отъезд Слуцкого в Китай
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14:49
Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал»
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Газизов: «Семак добьется успеха в европейском клубе»
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14:36
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РПЛ определила лучший гол ноября-декабря
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Президент ФИФА оценил зимний турнир с участием «Зенита»
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14:20
Известен европейский клуб, рассматривающий Черчесова
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14:14
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Подробности контракта Суареса с «Интером Майами»
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Черышев высказался о недостатке игрового времени в «Венеции»
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Агент Головина прокомментировал включение игрока в символическую сборную Лиги 1
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Бышовец рассказал, зачем сборной России играть с Сербией
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Денис Черышев рассказал об условиях дебюта в РПЛ
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«Оренбург» раскрыл план подготовки к возобновлению сезона РПЛ
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Белоус назвал факторы, которые могут повлиять на работу Слуцкого в Китае
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Колосков оценил, как Бителло справляется с заменой Захаряна в «Динамо»
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12:20
«Зенит» назвал трех соперников по Кубку равноправия
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12:13
В «Сан-Паулу» приняли решение по защитнику «Зенита» Ренану
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Франция. Кубок (2023/2024), 1/32 финала
7 января, воскресенье
19:30
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