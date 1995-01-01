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    ФК Сумы - результаты

    Город Сумы
    Дивизион Украина-Первая лига
    Сайт http://fc.sumy.ua/
    Стадион Юбилейный
    Тренер Юрий Ярошенко
    Турниры:
    Украина. Первая лига (2015/2016)
    29 тур
    		27 мая, пятница 17:00 ФК Сумы 3:2 Нафтовик-Укрнафта
    28 тур
    		20 мая, пятница 18:00 Николаев 3:1 ФК Сумы
    27 тур
    		15 мая, воскресенье 16:00 ФК Сумы 0:4 Десна
    26 тур
    		11 мая, среда 19:00 Тернополь 0:1 ФК Сумы
    24 тур
    		29 апреля, пятница 17:30 ФК Сумы 0:1 Днепр
    23 тур
    		23 апреля, суббота 16:30 Горняк-Спорт 3:0 ФК Сумы
    22 тур
    		16 апреля, суббота 16:00 ФК Сумы 2:0 Оболонь-Бровар
    21 тур
    		9 апреля, суббота 15:00 Горняк 2:0 ФК Сумы
    20 тур
    		2 апреля, суббота 14:00 ФК Сумы 0:1 Мариуполь
    19 тур
    		26 марта, суббота 16:00 Звезда К 2:0 ФК Сумы
    18 тур
    		21 ноября, суббота 14:30 ФК Сумы 1:1 Нива
    17 тур
    		15 ноября, воскресенье 17:00 Гелиос 3:2 ФК Сумы
    16 тур
    		7 ноября, суббота 15:00 ФК Сумы 1:3 Полтава
    14 тур
    		22 октября, четверг 16:00 Нафтовик-Укрнафта 0:0 ФК Сумы
    13 тур
    		17 октября, суббота 15:30 ФК Сумы 2:1 Николаев
    12 тур
    		10 октября, суббота 16:00 Десна 4:1 ФК Сумы
    11 тур
    		4 октября, воскресенье 16:00 ФК Сумы 4:1 Тернополь
    5 тур
    		30 сентября, среда 17:30 Мариуполь 1:1 ФК Сумы
    9 тур
    		19 сентября, суббота 16:00 Днепр 2:0 ФК Сумы
    8 тур
    		12 сентября, суббота 17:00 ФК Сумы 0:1 Горняк-Спорт
    7 тур
    		5 сентября, суббота 16:00 Оболонь-Бровар 4:2 ФК Сумы
    6 тур
    		30 августа, воскресенье 17:00 ФК Сумы 2:2 Горняк
    4 тур
    		15 августа, суббота 16:00 ФК Сумы 0:1 Звезда К
    3 тур
    		8 августа, суббота 18:00 Нива 0:4 ФК Сумы
    2 тур
    		1 августа, суббота 18:00 ФК Сумы 0:0 Гелиос
    1 тур
    		26 июля, воскресенье 17:00 Полтава 2:2 ФК Сумы
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