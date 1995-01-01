Турниры:
Украина. Первая лига (2015/2016)
|29 тур
|27 мая, пятница
|17:00
|ФК Сумы
|3:2
|Нафтовик-Укрнафта
|28 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|Николаев
|3:1
|ФК Сумы
|27 тур
|15 мая, воскресенье
|16:00
|ФК Сумы
|0:4
|Десна
|26 тур
|11 мая, среда
|19:00
|Тернополь
|0:1
|ФК Сумы
|24 тур
|29 апреля, пятница
|17:30
|ФК Сумы
|0:1
|Днепр
|23 тур
|23 апреля, суббота
|16:30
|Горняк-Спорт
|3:0
|ФК Сумы
|22 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|ФК Сумы
|2:0
|Оболонь-Бровар
|21 тур
|9 апреля, суббота
|15:00
|Горняк
|2:0
|ФК Сумы
|20 тур
|2 апреля, суббота
|14:00
|ФК Сумы
|0:1
|Мариуполь
|19 тур
|26 марта, суббота
|16:00
|Звезда К
|2:0
|ФК Сумы
|18 тур
|21 ноября, суббота
|14:30
|ФК Сумы
|1:1
|Нива
|17 тур
|15 ноября, воскресенье
|17:00
|Гелиос
|3:2
|ФК Сумы
|16 тур
|7 ноября, суббота
|15:00
|ФК Сумы
|1:3
|Полтава
|14 тур
|22 октября, четверг
|16:00
|Нафтовик-Укрнафта
|0:0
|ФК Сумы
|13 тур
|17 октября, суббота
|15:30
|ФК Сумы
|2:1
|Николаев
|12 тур
|10 октября, суббота
|16:00
|Десна
|4:1
|ФК Сумы
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|16:00
|ФК Сумы
|4:1
|Тернополь
|5 тур
|30 сентября, среда
|17:30
|Мариуполь
|1:1
|ФК Сумы
|9 тур
|19 сентября, суббота
|16:00
|Днепр
|2:0
|ФК Сумы
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|ФК Сумы
|0:1
|Горняк-Спорт
|7 тур
|5 сентября, суббота
|16:00
|Оболонь-Бровар
|4:2
|ФК Сумы
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|ФК Сумы
|2:2
|Горняк
|4 тур
|15 августа, суббота
|16:00
|ФК Сумы
|0:1
|Звезда К
|3 тур
|8 августа, суббота
|18:00
|Нива
|0:4
|ФК Сумы
|2 тур
|1 августа, суббота
|18:00
|ФК Сумы
|0:0
|Гелиос
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|17:00
|Полтава
|2:2
|ФК Сумы