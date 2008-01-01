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    Холодаш - результаты

    Город Сомбатхей
    Турниры:
    Лига Европы (2009/2010), ответный матч
    Квалификация,
    ответный матч    		 23 июля, четверг 21:00 Холодаш 0:0 Эльфсборг
    Лига Европы (2009/2010), первый матч
    Квалификация,
    первый матч    		 16 июля, четверг 21:00 Эльфсборг 3:0 Холодаш
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