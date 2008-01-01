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Холодаш
Главные новости
Аршавин покинет «Зенит», Кузяева и Лунева ждут в Турции и другие новости
00:41
Официально
Теперь на «Бомбардире» можно добавлять логотип любимого клуба к нику
51
00:33
В сербском «Спартаке» подтвердили назначение Кержакова
1
00:15
Товарищеский матч. Польша оказалась сильнее Германии в последней игре Блащиковски (1:0)
00:06
Отбор Евро-2024. Украина с помощью Конопли ушла с 0:2 и победила Северную Македонию (3:2), Англия разгромила Мальту (4:0)
3
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Все новости
16 июня
23:59
Отбор Евро-2024. Армения благодаря ассистам игроков РПЛ победила Уэльс (4:2), Турция вырвала 3 очка в Латвии (3:2)
1
23:49
Отбор Евро-2024. Казахстан благодаря Зайнутдинову разгромил Сан-Марино (3:0), Дания победила Северную Ирландию (1:0)
23:42
Отбор Евро-2024. Белоруссия уступила в Венгрии Израилю (1:2), Швейцария переиграла Андорру (2:1)
23:38
Отбор Евро-2024. Франция разгромила Гибралтар (3:0)
23:17
«Бавария» может подписать 33-летнего защитника «Манчестер Сити»
23:03
Колодин: «Евро-2008 – самый счастливый месяц в жизни»
22:55
Мончи получил работу в АПЛ после 33 лет в «Севилье»
22:43
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Промес выпустил новый клип с полуобнаженными девушками
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22:34
Быстров жестко прокомментировал новость об уходе Аршавина из «Зенита»
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22:25
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Назван лучший дриблер сезона Лиги чемпионов
22:18
Мората дал согласие на трансфер в клуб Серии А
22:10
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Ванда похвасталась пышной грудью в черном лифчике
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22:00
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Любишь ставки? Получи до 17000 рублей бесплатно и ставь на матчи Лиги наций
21:55
Рианчо сообщил об интересе к Абаскалю в Испании
21:43
Аршавин покинет «Зенит» 1 июля («РБ Спорт»)
9
21:37
«КамАЗ» не будет финансировать «КАМАЗ»
21:20
Жирков назвал лучший год в истории российского футбола
1
21:05
Сперцян – капитан Армении на матч с Уэльсом
20:56
Фото
Петреску получил работу в Корее – он был готов вернуться в Россию
20:48
Бородюк считает, что Аршавин в ретроматче против сборной России сыграл лучше, чем против Испании на Евро-2008
20:33
Обнявший Месси китайский фанат получил наказание
20:22
Финансовые подробности продления Дивеева – за игрока боролся «Зенит»
3
20:04
Художник Сафронов ответил, в каких красках писал бы картину о российском футболе
2
19:52
Фото
Карпины выложили фото с отдыха в Испании
3
19:44
Фото
В «Спартаке» выбрали лучшего игрока сезона
12
19:31
Глава ВТБ: «Динамо» нужна кардинальная перестройка»
2
19:21
Даниил Денисов: «Соболева надо поддержать, а не закапывать»
3
19:15
Зять Смородской: «Акбашев ушел из «Факела» в «Ростов» из-за больших денег»
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Европы (2009/2010), ответный матч
Квалификация,
ответный матч
23 июля, четверг
21:00
Холодаш
0:0
Эльфсборг
Лига Европы (2009/2010), первый матч
Квалификация,
первый матч
16 июля, четверг
21:00
Эльфсборг
3:0
Холодаш
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