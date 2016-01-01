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Шотландия. Чемпионшип
Команды
Росс Каунти
Результаты
Росс Каунти - результаты матчей
Дингволл
Шотландия. Чемпионшип
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Сайт:
http://www.rosscountyfootballclub.co.uk/
Тренер:
Малки Маккей
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Шотландия. Чемпионшип. 2025/2026
Шотландия. Премьер-лига. 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига. 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига. 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига. 2021/2022
Шотландия. Премьер-лига. 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига. 2019/2020
Шотландия. Плей-офф. 2017/2018
Шотландия. Премьер-Лига. 2017/2018
Шотландия. Плей-офф. 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига. 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига. 2015/2016
Шотландия. Премьер-Лига. 2014/2015
Шотландия. Премьер-Лига. 2013/2014
Шотландия. Премьер-Лига. 2012/2013
01.05 | 21:45
Рэйт Роверс
3 : 2
Росс Каунти
25.04 | 17:00
Росс Каунти
4 : 0
Гринок Мортон
18.04 | 17:00
Росс Каунти
2 : 1
Эйр Юнайтед
10.04 | 21:45
Куинз Парк
1 : 0
Росс Каунти
04.04 | 17:00
Росс Каунти
0 : 4
Эйрдрионианс
27.03 | 22:45
Партик Тисл
3 : 1
Росс Каунти
21.03 | 18:00
Росс Каунти
2 : 2
Данфермлайн
14.03 | 18:00
Сент-Джонстон
1 : 0
Росс Каунти
07.03 | 18:00
Арброт
0 : 0
Росс Каунти
03.03 | 22:45
Данфермлайн
3 : 0
Росс Каунти
28.02 | 18:00
Росс Каунти
2 : 0
Рэйт Роверс
21.02 | 18:00
Эйр Юнайтед
0 : 0
Росс Каунти
14.02 | 18:00
Росс Каунти
0 : 1
Куинз Парк
03.02 | 22:45
Куинз Парк
0 : 1
Росс Каунти
31.01 | 18:00
Гринок Мортон
2 : 1
Росс Каунти
24.01 | 18:00
Эйрдрионианс
0 : 1
Росс Каунти
09.01 | 22:45
Росс Каунти
2 : 0
Партик Тисл
27.12 | 18:00
Росс Каунти
0 : 0
Сент-Джонстон
20.12 | 18:00
Росс Каунти
0 : 2
Арброт
13.12 | 18:00
Рэйт Роверс
6 : 0
Росс Каунти
06.12 | 18:00
Росс Каунти
1 : 2
Эйрдрионианс
15.11 | 18:00
Росс Каунти
0 : 3
Гринок Мортон
08.11 | 18:00
Росс Каунти
3 : 3
Эйр Юнайтед
01.11 | 18:00
Арброт
3 : 0
Росс Каунти
25.10 | 17:00
Росс Каунти
3 : 2
Данфермлайн
18.10 | 17:00
Партик Тисл
1 : 0
Росс Каунти
11.10 | 17:00
Сент-Джонстон
0 : 0
Росс Каунти
04.10 | 17:00
Росс Каунти
2 : 0
Рэйт Роверс
27.09 | 17:00
Гринок Мортон
1 : 1
Росс Каунти
20.09 | 17:00
Росс Каунти
1 : 2
Куинз Парк
13.09 | 17:00
Эйр Юнайтед
1 : 1
Росс Каунти
06.09 | 17:00
Росс Каунти
1 : 2
Арброт
30.08 | 17:00
Данфермлайн
2 : 2
Росс Каунти
23.08 | 17:00
Росс Каунти
1 : 3
Партик Тисл
08.08 | 21:45
Росс Каунти
0 : 1
Сент-Джонстон
02.08 | 17:00
Эйрдрионианс
2 : 2
Росс Каунти
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