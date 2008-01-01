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Расинг де Феррол
Результаты
€ 1,15 млн
Расинг де Феррол - результаты матчей
Ферроль
Стадион:
Мунисипаль да Малата
Сайт:
http://www.racingclubferrol.net
Тренер:
Алехандро Менендес
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Таблица
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Сегунда. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2008/2009
31.05 | 17:15
Расинг де Феррол
0 : 2
Спортинг
24.05 | 19:30
Альбасете
2 : 0
Расинг де Феррол
18.05 | 15:00
Расинг де Феррол
1 : 0
Кадис
11.05 | 22:00
Тенерифе
0 : 0
Расинг де Феррол
04.05 | 17:15
Расинг де Феррол
1 : 2
Сарагоса
28.04 | 21:30
Альмерия
2 : 1
Расинг де Феррол
19.04 | 15:00
Расинг де Феррол
1 : 0
Эльденсе
12.04 | 22:00
Овьедо
3 : 0
Расинг де Феррол
07.04 | 21:30
Эльче
1 : 0
Расинг де Феррол
29.03 | 18:15
Расинг де Феррол
0 : 1
Депортиво
22.03 | 20:30
Малага
2 : 0
Расинг де Феррол
15.03 | 16:00
Расинг де Феррол
0 : 0
Эйбар
09.03 | 23:00
Гранада
3 : 0
Расинг де Феррол
05.03 | 22:00
Расинг де Феррол
0 : 1
Бургос
01.03 | 18:15
Уэска
3 : 1
Расинг де Феррол
22.02 | 16:00
Расинг де Феррол
0 : 1
Кордоба
14.02 | 22:30
Мирандес
4 : 1
Расинг де Феррол
08.02 | 16:00
Расинг де Феррол
1 : 3
Кастельон
03.02 | 22:30
Леванте
0 : 1
Расинг де Феррол
19.01 | 18:15
Расинг
6 : 0
Расинг де Феррол
11.01 | 16:00
Расинг де Феррол
0 : 0
Картахена
21.12 | 20:30
Сарагоса
1 : 0
Расинг де Феррол
18.12 | 21:00
Расинг де Феррол
1 : 4
Альмерия
15.12 | 16:00
Спортинг
1 : 3
Расинг де Феррол
08.12 | 16:00
Расинг де Феррол
1 : 4
Овьедо
01.12 | 20:30
Эльденсе
0 : 0
Расинг де Феррол
27.11 | 21:00
Кастельон
0 : 0
Расинг де Феррол
22.11 | 22:30
Расинг де Феррол
0 : 0
Леванте
16.11 | 16:00
Эйбар
2 : 0
Расинг де Феррол
10.11 | 18:15
Расинг де Феррол
1 : 2
Расинг
28.10 | 22:30
Расинг де Феррол
1 : 1
Тенерифе
24.10 | 22:00
Бургос
1 : 1
Расинг де Феррол
20.10 | 17:15
Расинг де Феррол
0 : 0
Уэска
12.10 | 17:15
Картахена
0 : 1
Расинг де Феррол
05.10 | 15:00
Расинг де Феррол
1 : 0
Эльче
29.09 | 19:30
Кордоба
3 : 1
Расинг де Феррол
21.09 | 17:15
Расинг де Феррол
1 : 4
Альбасете
15.09 | 19:30
Кадис
0 : 0
Расинг де Феррол
08.09 | 15:00
Расинг де Феррол
0 : 0
Мирандес
01.09 | 18:00
Депортиво
1 : 0
Расинг де Феррол
24.08 | 18:00
Расинг де Феррол
0 : 1
Гранада
17.08 | 18:00
Расинг де Феррол
2 : 2
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