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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Пакш
Состав
€ 2,40 млн
Пакш - состав команды
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат
Сайт:
http://paksifc.hu/
Тренер:
Дьердь Богнар
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ковачик Адам
Вра
35
€ 0.15 млн
25
Barnabás Simon
Вра
-
25
Gergő Rácz
Вра
-
12
Ваш Габор
Защ
23
€ 0.7 млн
24
Ленжер Бенце
Защ
30
€ 0.35 млн
3
Ákos Debreceni
Защ
-
6
Milán Gyorfi
Защ
-
20
Mario Simut
Защ
-
30
János Szabó
Защ
-
14
Erik Silye
Защ
-
2
Ákos Kinyik
Защ
-
15
Csaba Belényesi
Защ
-
5
Вечеи Балинт
Пол
33
€ 0.45 млн
17
Milán Pető
Пол
-
8
Balázs Balogh
Пол
-
21
Kristóf Papp
Пол
-
22
József Windecker
Пол
-
9
Хан Янош
Нап
31
€ 0.4 млн
7
Адам Мартин
Нап
32
€ 0.35 млн
10
Zsolt Haraszti
Нап
-
13
Dániel Böde
Нап
-
29
Barna Tóth
Нап
-
19
Kevin Horvath
Нап
-
7
József Szalai
Нап
-
16
Zoltán Pesti
Нап
-
11
Zsombor Bévárdi
Нап
-
6
Olivér Tamás
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 9, полузащитников: 5, нападающих: 10
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