Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
6
7
1
14
6
8
25
13
7
3
3
13
11
2
24
13
6
5
2
16
6
10
23
14
6
5
3
18
9
9
23
13
6
3
4
17
9
8
21
13
4
5
4
15
16
-1
17
12
4
3
5
12
13
-1
15
13
3
3
7
6
20
-14
12
12
2
2
8
10
19
-9
8
13
2
2
9
8
20
-12
8
Команда
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
12
3
9
14
7
4
1
2
8
6
2
13
6
3
3
0
10
3
7
12
7
3
2
2
8
5
3
11
7
2
3
2
7
5
2
9
6
2
3
1
5
3
2
9
6
2
3
1
4
6
-2
9
7
2
2
3
7
8
-1
8
6
2
0
4
5
9
-4
6
6
1
0
5
5
10
-5
3
Команда
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
2
1
11
4
7
14
8
3
4
1
4
3
1
13
6
3
2
1
5
5
0
11
6
3
1
2
9
4
5
10
6
2
3
1
4
3
1
9
7
2
2
3
10
13
-3
8
5
2
1
2
5
5
0
7
6
1
2
3
5
9
-4
5
7
1
0
6
2
14
-12
3
7
0
2
5
3
11
-8
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире