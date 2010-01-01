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Северная Ирландия. Премьершип
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Портадаун
Результаты
Портадаун - результаты матчей
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Северная Ирландия. Премьершип. 2025/2026
Северная Ирландия. Премьершип. 2024/2025
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. 2010/2011
25.04 | 17:00
Бангор
2 : 4
Портадаун
18.04 | 17:00
Баллимина Юнайтед
1 : 2
Портадаун
11.04 | 17:00
Крузейдерс
4 : 0
Портадаун
07.04 | 21:45
Портадаун
1 : 1
Каррик Рейнджерс
04.04 | 17:00
Гленавон
1 : 1
Портадаун
21.03 | 18:00
Портадаун
0 : 0
Крузейдерс
10.03 | 22:45
Линфилд
3 : 1
Портадаун
07.03 | 18:00
Баллимина Юнайтед
1 : 1
Портадаун
04.03 | 22:45
Портадаун
0 : 2
Клифтонвилл
28.02 | 18:00
Гленавон
3 : 0
Портадаун
21.02 | 20:30
Портадаун
1 : 0
Данганнон Свифтс
14.02 | 18:00
Портадаун
2 : 1
Ларн
10.02 | 22:45
Колрейн
2 : 1
Портадаун
31.01 | 20:30
Портадаун
0 : 3
Каррик Рейнджерс
17.01 | 18:00
Бангор
1 : 0
Портадаун
30.12 | 22:45
Гленторан
2 : 1
Портадаун
26.12 | 18:00
Портадаун
1 : 0
Гленавон
20.12 | 18:00
Данганнон Свифтс
4 : 2
Портадаун
13.12 | 18:00
Портадаун
1 : 0
Баллимина Юнайтед
06.12 | 18:00
Крузейдерс
0 : 4
Портадаун
29.11 | 18:00
Портадаун
2 : 3
Клифтонвилл
22.11 | 18:00
Каррик Рейнджерс
1 : 2
Портадаун
15.11 | 18:00
Портадаун
1 : 1
Бангор
07.11 | 22:45
Ларн
3 : 0
Портадаун
31.10 | 22:45
Гленторан
2 : 1
Портадаун
25.10 | 17:00
Портадаун
0 : 2
Колрейн
17.10 | 21:45
Портадаун
2 : 0
Линфилд
11.10 | 17:00
Каррик Рейнджерс
1 : 0
Портадаун
04.10 | 19:30
Портадаун
3 : 1
Гленавон
27.09 | 17:00
Клифтонвилл
1 : 2
Портадаун
19.09 | 21:45
Портадаун
1 : 4
Бангор
13.09 | 17:00
Портадаун
1 : 4
Колрейн
06.09 | 17:00
Линфилд
3 : 0
Портадаун
29.08 | 21:45
Портадаун
2 : 1
Крузейдерс
22.08 | 21:45
Ларн
4 : 0
Портадаун
19.08 | 21:45
Портадаун
0 : 2
Баллимина Юнайтед
16.08 | 17:00
Данганнон Свифтс
1 : 4
Портадаун
09.08 | 17:00
Портадаун
0 : 1
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