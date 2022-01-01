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Южная Корея. Кей-лига
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Пхохан Стилерс
Состав
€ 375 тыс
Пхохан Стилерс - состав команды
Похан
Южная Корея. Кей-лига
Стадион:
Пхохан Стил Ярд
Сайт:
http://www.steelers.co.kr/
Тренер:
Тэ-Ха Пак
Состав
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Seung-hwan Lee
Вра
-
1
Pyeong-guk Yun
Вра
-
21
In-jae Hwang
Вра
-
20
Chan-yong Park
Защ
-
5
Jonathan Aspropotamitis
Защ
-
5
Jin Si-Woo
Защ
-
2
Jeong-won Eo
Защ
-
3
Dong-hee Lee
Защ
-
4
Min-kwang Jeon
Защ
-
77
Wanderson
Защ
-
40
Ки Сун-Юн
Пол
37
€ 0.375 млн
16
Kim Dong-jin
Пол
-
12
Jae-Hwan Hwang
Пол
-
25
Jorge Teixeira
Пол
-
18
Hyeon-Je Kang
Пол
-
10
Sung-dong Baek
Нап
-
37
Han-min Jung
Нап
-
28
Son Seung-beom
Нап
-
7
Ki-jong Won
Нап
-
10
Jakob Tranziska
Нап
-
71
Heon-jae Lee
Нап
-
7
Kim In-Sung
Нап
-
9
Jaejun An
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 5, нападающих: 8
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