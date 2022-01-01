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Польша. Экстракласса
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Погонь
Состав
€ 11 млн
Погонь - состав команды
Щецин
Польша. Экстракласса
Стадион:
Городской им. Флориана Крыгера
Сайт:
http://pogonszczecin.pl/
Тренер:
Йенс Густафссон
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
77
Кожокару Валентин
Вра
30
€ 0.7 млн
31
Krzysztof Kamiński
Вра
-
41
Салаи Аттила
Защ
28
€ 2 млн
13
Керамицис Димитриос
Защ
22
€ 2 млн
28
Вальквист Линус
Защ
29
€ 1 млн
3
Акоста Келлин
Защ
31
€ 1 млн
22
Лончар Даниэль
Защ
29
€ 0.5 млн
23
Менди Бенжамин
Защ
32
€ 0.4 млн
3
Али Хуссейн
Защ
24
€ 0.4 млн
14
Посо Хосе Анхель
Пол
30
€ 0.4 млн
19
Ндиайе Мор
Пол
25
€ 0.35 млн
8
Ульвестад Фредрик
Пол
34
€ 0.2 млн
6
Jan Biegański
Пол
-
18
Мукаиру Поль
Нап
26
€ 1.2 млн
7
Джувара Муса
Нап
24
€ 0.5 млн
99
Косторц Каспер
Нап
27
€ 0.3 млн
11
Гросицки Камил
Нап
38
€ 0.2 млн
61
Kacper Smolinski
Нап
-
4
Leonardo Borges
Нап
-
9
Rajmund Molnár
Нап
-
20
Patryk Paryzek
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 4, нападающих: 8
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