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    Результаты сборной Португалии по футболу

    Сайт http://www.fpf.pt/
    Тренер Руи Жорже
    Турниры:
    Молодежный чемпионат Европы 2021
    Групповой этап, Финал
    		6 июня, воскресенье 22:00 Германия (мол.) 1:0 Португалия (мол.)
    Групповой этап, 1/2 финала
    		3 июня, четверг 19:00 Испания (мол.) 0:1 Португалия (мол.)
    Групповой этап, 1/4 финала
    		31 мая, понедельник 22:00 Португалия (мол.) 5:3 Италия (мол.)
    Молодежный чемпионат Европы 2021, группа D
    Групповой этап, 3 тур
    		31 марта, среда 19:00 Швейцария (мол.) 0:3 Португалия (мол.)
    Групповой этап, 2 тур
    		28 марта, воскресенье 22:00 Португалия (мол.) 2:0 Англия (мол.)
    Групповой этап, 1 тур
    		25 марта, четверг 23:00 Португалия (мол.) 1:0 Хорватия (мол.)
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