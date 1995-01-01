Турниры:
Молодежный чемпионат Европы 2021
Молодежный чемпионат Европы 2021, группа D
|Групповой этап, Финал
|6 июня, воскресенье
|22:00
|Германия (мол.)
|1:0
|Португалия (мол.)
|Групповой этап, 1/2 финала
|3 июня, четверг
|19:00
|Испания (мол.)
|0:1
|Португалия (мол.)
|Групповой этап, 1/4 финала
|31 мая, понедельник
|22:00
|Португалия (мол.)
|5:3
|Италия (мол.)
|Групповой этап, 3 тур
|31 марта, среда
|19:00
|Швейцария (мол.)
|0:3
|Португалия (мол.)
|Групповой этап, 2 тур
|28 марта, воскресенье
|22:00
|Португалия (мол.)
|2:0
|Англия (мол.)
|Групповой этап, 1 тур
|25 марта, четверг
|23:00
|Португалия (мол.)
|1:0
|Хорватия (мол.)