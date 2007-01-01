Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Полтава (2007)
Результаты
Полтава (2007) - результаты матчей
Полтава
Стадион:
Локомотив
Сайт:
http://fc-poltava.at.ua/
Тренер:
Олег Федорчук
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Первая лига. 2015/2016
Украина. Кубок. 2014/2015
Украина. Первая лига. 2014/2015
Украина. Кубок. 2013/2014
Украина. Первая лига. 2013/2014
Украина. Первая лига. 2012/2013
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Кубок Украины. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Украины. 1-й раунд 2008/2009
01.06 | 18:00
Полтава (2007)
0 : 2
Днепр
27.05 | 17:00
Горняк-Спорт
3 : 4
Полтава (2007)
20.05 | 17:00
Полтава (2007)
1 : 2
Оболонь
15.05 | 16:30
Горняк
0 : 0
Полтава (2007)
11.05 | 17:00
Полтава (2007)
1 : 2
Мариуполь
06.05 | 17:30
Звезда К
2 : 0
Полтава (2007)
30.04 | 00:00
Полтава (2007)
3 : 0
Нива
23.04 | 17:00
Гелиос
1 : 0
Полтава (2007)
02.04 | 15:00
Нафтовик-Укрнафта
1 : 1
Полтава (2007)
26.03 | 16:00
Полтава (2007)
1 : 0
Николаев
20.11 | 15:00
Десна
2 : 1
Полтава (2007)
14.11 | 14:00
Полтава (2007)
1 : 0
Тернополь
07.11 | 15:00
ФК Сумы
1 : 3
Полтава (2007)
31.10 | 15:00
Днепр
2 : 1
Полтава (2007)
22.10 | 15:00
Полтава (2007)
1 : 0
Горняк-Спорт
17.10 | 17:00
Оболонь
3 : 1
Полтава (2007)
10.10 | 15:00
Полтава (2007)
0 : 0
Горняк
03.10 | 14:00
Мариуполь
2 : 1
Полтава (2007)
27.09 | 16:00
Полтава (2007)
1 : 0
Звезда К
19.09 | 16:00
Нива
0 : 1
Полтава (2007)
12.09 | 17:00
Полтава (2007)
0 : 0
Гелиос
26.08 | 17:00
Полтава (2007)
3 : 1
Нафтовик-Укрнафта
15.08 | 16:00
Николаев
1 : 1
Полтава (2007)
08.08 | 18:00
Полтава (2007)
0 : 1
Десна
02.08 | 18:00
Тернополь
1 : 1
Полтава (2007)
26.07 | 17:00
Полтава (2007)
2 : 2
ФК Сумы
Главные новости
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
Фото
Брозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+