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    Пандурий - результаты

    Город Тыргу-Жиу
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт http://www.pandurii-tg-jiu.ro/
    Стадион Тудор Владимиреску
    Турниры:
    Лига Европы (2016/2017), ответный матч
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 4 августа, четверг 20:30 Маккаби 2:1 Пандурий
    Лига Европы (2016/2017), первый матч
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 28 июля, четверг 21:00 Пандурий 1:3 Маккаби
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