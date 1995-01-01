Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Невидимка
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Зимний кубок РПЛ
Первая лига
Кубок России
2-я лига Лига А. «Золото»
2-я лига Лига А. «Серебро»
2-я лига Лига Б. Группа 1
2-я лига Лига Б. Группа 2
2-я лига Лига Б. Группа 3
2-я лига Лига Б. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Первая лига
Вторая лига
Национальная лига
Кубок Англии
Кубок лиги
Италия
Серия А
Серия В
Кубок Италии
Испания
Примера
Сегунда
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Вторая Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
С. Аравия
Основное
Матчи
Результаты
Таблица
Статистика
Команды
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Отбор ЧМ
Европа
Южная Америка
Африка
Азия
Другие
Австралия
Австрия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Вьетнам
Греция
Дания
Казахстан
Кипр
Косово
Лига чемпионов АФК
Молдова
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Сербия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Кубок Либертадорес
Перу
Кубок чемпионов КОНКАКАФ
Эквадор
Ирландия
Парагвай
Уругвай
Япония
Грузия
Эстония
Чили
Главная
Нёттинген
Главные новости
🎉 Мы создали телеграм-канал: подписывайтесь и следите за главными новостями футбола!
18:17
Абаскаль тремя словами ответил на вопрос о будущем Джикии
2
17:39
Семак объяснил, почему Сутормин и Ду Кейрос отправлены «Зенитом» в аренду
10
17:09
Чех выделил лучшего вратаря в мире
2
16:47
Видео
Располневший Неймар показал, как восстанавливает форму
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Балтика
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Урал
Факел
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Ангола
Андорра
Аргентина
Армения
Бахрейн
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминика
ДР Конго
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Коморские острова
Косово
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдавия
Мьянма
Намибия
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Оман
Палестина
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Сирия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Танзания
Тунис
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
ЮАР
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
18:31
35-летний Песьяков ответил, предлагает ли ему «Ростов» продлить контракт
1
18:25
Чорлука: «Дзюба – грязный игрок»
3
18:06
Смородская рассказала, что ее пытались застрелить
2
17:54
«Шахтер» рассчитывает летом продать Судакова за 150 миллионов
4
16:59
Фото
Ультрас «Спартака» навестили команду в ОАЭ
1
16:40
«Ели постоянно»: Мейра рассказал, что «Зенит» кормил игроков спартаковским блюдом
7
16:24
Чорлука объяснил, почему отказал «Спартаку»
4
16:18
Живущая на Рублевке Смородская пожаловалась на маленькую пенсию
7
15:56
Лапорта в гневе разбросал еду по вип-ложе после матча с «Гранадой»
2
15:49
Байдачный: «Перед Россией будет преклоняться весь мир»
13
15:44
Стало известно, сколько «Зенит» заработает за аренду Ду Кейроса
15:38
Зарема заявила о пристрастии 67-летней Смородской к алкоголю
15
15:32
Стало известно, почему «Бавария» не смогла арендовать Мудрика
1
15:29
Канчельскис сказал, почему другие клубы могут позавидовать «Зениту»
4
15:20
«Балтика» пополнилась Луной
15:11
Галлас оценил способности Аршавина для игры в «Барселоне»
1
15:00
В «Барселоне» рассмотрят кандидатуру тренера «Баварии» Тухеля
14:48
Смородская назвала валюту, в которой стоит хранить сбережения
11
14:39
Уткин сравнил «Спартак» с кипящей кастрюлей
5
14:30
Смородская объяснила, для чего комментирует события в российском футболе
2
14:24
ЦСКА отказался от Тахери, но просматривает еще двух иранцев
2
14:12
Уткин предложил «Спартаку» африканский вектор развития
6
13:59
В «Баварии» определили виновных в разгроме от «Байера»
13:41
Смородская: «Геркус умудрился упасть в минус на 2,5 млрд в клубе, где все процессы были отлажены как швейцарские часы»
13:29
«Барселона» рассчитывает опередить конкурентов в борьбе за Хаби Алонсо
13:07
Защитник «Динамо» сломал ключицу в товарищеском матче
1
12:58
Галлас — об Аршавине в «Арсенале»: «Был немного ленив, выкладывался на 20-30 процентов на тренировках, а нужно хотя бы на 70-80»
1
12:42
Орлов рассказал о запрете говорить о трансферах «Зенита»
7
Все новости
3
теста для вас
1
Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
2
Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
3
В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
Главная
Команды
Нёттинген
Расписание
Нёттинген - расписание
Дивизион
Германия-Оберлига
Результаты
Расписание
Таблица
Россия
Казахстан
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+