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Англия. Вторая лига
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Нортгемптон Таун
Состав
€ 2 млн
Нортгемптон Таун - состав команды
Нортгемптон
Англия. Вторая лига
Стадион:
Сиксфилд Стэдиум
Сайт:
http://www.ntfc.co.uk
Тренер:
Джон Брэди
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Джикок Зак
Вра
25
€ 0.1 млн
34
Ross Fitzsimons
Вра
-
15
Торнили Джордан
Защ
29
€ 0.275 млн
16
Уормлейтон Джо
Защ
22
€ 0.125 млн
22
Josh Powell
Защ
-
3
James Maxwell
Защ
-
35
Max Dyche
Защ
-
6
Elliott Moore
Защ
-
14
Форна Тайрис
Пол
27
€ 0.35 млн
8
Эванс Ли
Пол
32
€ 0.275 млн
2
Берроуз Джек
Пол
25
€ 0.275 млн
24
Лемоней-Эванс Коннор
Пол
29
€ 0.15 млн
11
Свайер Камарай
Пол
23
€ 0.1 млн
26
Kyle McAdam
Пол
-
4
Joe O'Brien Whitmarsh
Пол
-
26
Sam Chambers
Пол
-
20
Logan Briggs
Пол
-
19
Дейл Оуэн
Нап
27
€ 0.45 млн
27
Вейл Джек
Нап
25
€ 0.2 млн
7
Хоскинс Сэм
Нап
33
€ 0.125 млн
22
Эдвардс Кайл
Нап
28
€ 0.1 млн
9
Ивс Том
Нап
34
€ 0.075 млн
40
Neo Dobson
Нап
-
5
Jon Guthrie
Нап
-
15
Conor McCarthy
Нап
-
10
E. List
Нап
-
6
Jordan Willis
Нап
-
17
Nathaniel Opoku
Нап
-
32
Harvey Saunders
Нап
-
44
Janoi Donacien
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 13
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