Турниры:
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нигерия (олимп.)
|3
|2
|1
|0
|4:2
|+2
|7
|2.
|Голландия (олимп.)
|3
|1
|2
|0
|3:2
|+1
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1:4
|-3
|0
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нигерия (олимп.)
|2
|2
|0
|0
|4:2
|+2
|6
|2.
|Голландия (олимп.)
|2
|1
|1
|0
|1:0
|+1
|4
|3.
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|2.
|Голландия (олимп.)
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|3.
|Нигерия (олимп.)
|1
|0
|1
|0
|0:0
|0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0