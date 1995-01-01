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    Сборная Нидерланд по футболу - Таблица

    Сайт http://www.knvb.nl/
    Турниры:
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Нигерия (олимп.) 3 2 1 0 4:2 +2 7
    2. Голландия (олимп.) 3 1 2 0 3:2 +1 5
    3. 3 1 1 1 4:4 0 4
    4. 3 0 0 3 1:4 -3 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Нигерия (олимп.) 2 2 0 0 4:2 +2 6
    2. Голландия (олимп.) 2 1 1 0 1:0 +1 4
    3. 1 0 1 0 2:2 0 1
    4. 1 0 0 1 0:1 -1 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. 2 1 0 1 2:2 0 3
    2. Голландия (олимп.) 1 0 1 0 2:2 0 1
    3. Нигерия (олимп.) 1 0 1 0 0:0 0 1
    4. 2 0 0 2 1:3 -2 0
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