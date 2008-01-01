Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
Группа B
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире