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    Муангтонг Юнайтед - состав

    Город Муанг Тонг Таи
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    27 Борда Ариц Испания Защ 38 - - - - - -
    9 Линц Роланд Австрия Нап 41 - - - - - € 8.25 млн.
    Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 1, полузащитников: 0, нападающих: 1
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