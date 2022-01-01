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Англия. Первая лига
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Мэнсфилд Таун
Состав
€ 5 млн
Мэнсфилд Таун - состав команды
Мэнсфилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Филд Милл
Сайт:
http://www.mansfieldtown.net
Тренер:
Найджел Клаф
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Робертс Лайам
Вра
31
€ 0.2 млн
21
Льюис Гарри
Вра
28
€ 0.075 млн
5
Суини Райан
Защ
29
€ 0.4 млн
39
Доджсон Оуэн
Защ
23
€ 0.35 млн
20
Блэйк-Трейси Фрейзер
Защ
31
€ 0.2 млн
8
Aaron Lewis
Защ
-
33
Taylor Anderson
Защ
-
16
Томпсон Лайам
Пол
24
€ 1.5 млн
13
Расселл Джон
Пол
25
€ 0.75 млн
40
Эббот Джордж
Пол
21
€ 0.75 млн
25
Рид Луис
Пол
29
€ 0.375 млн
22
Мория-Уэлш Натан
Пол
24
€ 0.3 млн
23
Ошиладжа Адедеджи
Пол
33
€ 0.15 млн
30
Finn Flanagan
Пол
-
24
Regan Hendry
Пол
-
14
Смит Майкл
Нап
34
€ 0.15 млн
18
Оутс Рис
Нап
31
€ 0.1 млн
14
Дуайер Дом
Нап
36
€ 0.05 млн
7
Экинс Лукас
Нап
37
€ 0.05 млн
17
МакГолдрик Дэвид
Нап
38
€ 0.025 млн
9
Jordan Bowery
Нап
-
3
Stephen McLaughlin
Нап
-
6
B. Cargill
Нап
-
2
Kyle Knoyle
Нап
-
4
Elliott Hewitt
Нап
-
10
George Maris
Нап
-
8
Luke Bolton
Нап
-
19
Робертс Тайлер
Нап
37
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 13
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