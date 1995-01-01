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    Литекс - результаты

    Город Ловеч
    Дивизион Болгария-ПФГ "А"
    Сайт http://www.pfclitex.com/site/
    Стадион Ловеч
    Турниры:
    Лига Европы (2015/2016), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 9 июля, четверг 20:45 Литекс 2:2 Елгава
    Лига Европы (2015/2016), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 2 июля, четверг 19:00 Елгава 1:1 Литекс
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