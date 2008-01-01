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    Лахти - состав

    Город Лахти
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    33 Раковски Патрик Германия Вра 30 - - - - - -
    1 Мойсандер Хенрик Финляндия Вра 37 - - - - - -
    8 Пасанен Петри Финляндия Защ 42 - - - - - -
    5 Вяткин Артем Россия Защ 27 - - - - - -
    5 Куассиви-Бениссан Кевин Финляндия Защ 24 - - - - - € 0.1 млн.
    3 Хаухия Микко Финляндия Защ 38 - - - - - -
    6 Керккейнен Пыри Финляндия Защ 36 - - - - - -
    73 Осипов Павел Россия Пол 27 - - - - - -
    8 Клинга Матти Финляндия Пол 28 - - - - - -
    15 Саарелма Томи Финляндия Пол 34 - - - - - -
    59 Канджи Макумба Сенегал Нап 37 - - - - - -
    33 Дантас Винисиус Бразилия Нап 33 - - - - - -
    Всего игроков: 12, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 3, нападающих: 2
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