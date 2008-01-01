Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|33
|Раковски Патрик
|Вра
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Мойсандер Хенрик
|Вра
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Пасанен Петри
|Защ
|42
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Вяткин Артем
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Куассиви-Бениссан Кевин
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|3
|Хаухия Микко
|Защ
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Керккейнен Пыри
|Защ
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|73
|Осипов Павел
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Клинга Матти
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Саарелма Томи
|Пол
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|59
|Канджи Макумба
|Нап
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|Дантас Винисиус
|Нап
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 12, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 3, нападающих: 2