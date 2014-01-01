Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Результаты сборной Кувейта по футболу

    Сайт http://www.kfa.org.kw/
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа G
    Второй этап, 10 тур
    		29 марта, вторник 00:00 Южная Корея Кувейт
    Перенесен на неопределенный срок
    Второй этап, 9 тур
    		24 марта, четверг 00:00 Кувейт Лаос
    Перенесен на неопределенный срок
    Второй этап, 8 тур
    		17 ноября, вторник 15:00 Мьянма Кувейт
    Перенесен на неопределенный срок
    Второй этап, 6 тур
    		13 октября, вторник 17:50 Кувейт 0:0 Ливан
    Второй этап, 5 тур
    		8 октября, четверг 17:55 Кувейт 0:1 Южная Корея
    Второй этап, 4 тур
    		8 сентября, вторник 15:00 Лаос 0:2 Кувейт
    Второй этап, 1 тур
    		11 июня, четверг 17:00 Ливан 0:1 Кувейт
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
    Второй этап, 3 тур
    		3 сентября, четверг 20:00 Кувейт 9:0 Мьянма
    • Читайте нас: 
    11