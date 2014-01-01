Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа G
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017)
|Второй этап, 10 тур
|29 марта, вторник
|00:00
|Южная Корея
|Кувейт
|
Перенесен на неопределенный срок
|Второй этап, 9 тур
|24 марта, четверг
|00:00
|Кувейт
|Лаос
|
Перенесен на неопределенный срок
|Второй этап, 8 тур
|17 ноября, вторник
|15:00
|Мьянма
|Кувейт
|
Перенесен на неопределенный срок
|Второй этап, 6 тур
|13 октября, вторник
|17:50
|Кувейт
|0:0
|Ливан
|Второй этап, 5 тур
|8 октября, четверг
|17:55
|Кувейт
|0:1
|Южная Корея
|Второй этап, 4 тур
|8 сентября, вторник
|15:00
|Лаос
|0:2
|Кувейт
|Второй этап, 1 тур
|11 июня, четверг
|17:00
|Ливан
|0:1
|Кувейт