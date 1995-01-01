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    Хайдук - результаты

    Город Кула
    Дивизион Сербия-Первая лига
    Сайт http://www.fkhajduk.com/
    Стадион Хайдук
    Турниры:
    Лига Европы (2018/2019), ответный матч
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 16 августа, четверг 21:30 ФКСБ 2:1 Хайдук
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