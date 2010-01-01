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Литва. А-Лига
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Шауляй
Результаты
Шауляй - результаты матчей
Шауляй
Литва. А-Лига
Стадион:
Муниципальный
Сайт:
http://siauliufa.lt/
Тренер:
Миндаугас Цепас
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Литва. А-Лига. 2026
Литва. А-Лига. 2025
Лига конференций. 2024/2025
Литва. А-Лига. 2024
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. 2010/2011
13.09 | 17:00
Шауляй
0 : 0
Хегельманн
06.09 | 19:00
Жальгирис
1 : 0
Шауляй
30.08 | 17:00
Шауляй
1 : 2
Судува
24.08 | 18:45
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
Шауляй
17.08 | 18:00
Шауляй
1 : 0
Паневежис
09.08 | 17:00
Шауляй
3 : 4
Джюгас Тельшай
03.08 | 18:45
Шауляй
1 : 3
Банга
24.07 | 19:00
Шауляй
0 : 2
Хегельманн
18.07 | 19:00
Кауно Жальгирис
4 : 0
Шауляй
05.07 | 18:45
Шауляй
0 : 3
Жальгирис
29.06 | 18:30
Шауляй
1 : 3
ТрансИНВЕСТ
20.06 | 14:15
Паневежис
3 : 2
Шауляй
16.06 | 18:30
Судува
2 : 1
Шауляй
12.06 | 19:00
Джюгас Тельшай
4 : 3
Шауляй
30.05 | 15:30
Банга
1 : 1
Шауляй
25.05 | 18:30
Шауляй
2 : 0
Ритеряй
16.05 | 14:15
Кауно Жальгирис
0 : 0
Шауляй
09.05 | 14:15
Хегельманн
1 : 1
Шауляй
06.05 | 19:30
Жальгирис
3 : 1
Шауляй
02.05 | 17:00
Шауляй
2 : 1
Судува
26.04 | 16:30
Шауляй
0 : 4
ТрансИНВЕСТ
18.04 | 16:30
Шауляй
3 : 1
Паневежис
12.04 | 16:30
Джюгас Тельшай
1 : 0
Шауляй
04.04 | 16:30
Шауляй
0 : 0
Банга
20.03 | 20:00
Ритеряй
1 : 1
Шауляй
15.03 | 18:00
Шауляй
0 : 5
Кауно Жальгирис
11.03 | 15:00
Хегельманн
1 : 1
Шауляй
07.03 | 20:00
Шауляй
0 : 2
Жальгирис
01.03 | 15:15
Судува
0 : 0
Шауляй
22.02 | 18:00
ТрансИНВЕСТ
2 : 2
Шауляй
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