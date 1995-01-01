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    Шауляй - результаты

    Город Шауляй
    Дивизион Литва-А-Лига
    Турниры:
    Лига Европы (2012/2013), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 12 июля, четверг 20:00 Шауляй 2:1 Левадия
    Лига Европы (2012/2013), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 5 июля, четверг 19:45 Левадия 1:0 Шауляй
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