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    Дьёр - результаты

    Город Дьер
    Дивизион Венгрия-ОТП Банк Лига
    Сайт http://www.eto.hu/
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 24 июля, четверг 21:00 Гетеборг 0:1 Дьёр
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 17 июля, четверг 22:00 Дьёр 0:3 Гетеборг
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