Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|22:00
|АЗ Алкмаар
|2:1
|Камбур
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|14:15
|Камбур
|1:2
|Херенвен
|21 тур
|11 февраля, суббота
|20:45
|НЕК
|0:0
|Камбур
|20 тур
|5 февраля, воскресенье
|14:15
|Камбур
|0:5
|Аякс
|19 тур
|29 января, воскресенье
|18:45
|Камбур
|1:2
|Фортуна
|18 тур
|26 января, четверг
|20:45
|Гронинген
|0:1
|Камбур
|17 тур
|21 января, суббота
|22:00
|Камбур
|0:3
|Спарта
|16 тур
|15 января, воскресенье
|18:45
|Эммен
|0:0
|Камбур
|15 тур
|8 января, воскресенье
|16:30
|Камбур
|0:3
|Волендам
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|2:1
|Камбур
|12 тур
|10 ноября, четверг
|22:00
|Фейеноорд
|1:0
|Камбур
|13 тур
|4 ноября, пятница
|22:00
|Камбур
|0:1
|НЕК
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Камбур
|0:1
|Твенте
|10 тур
|15 октября, суббота
|22:00
|Камбур
|0:3
|Витесс
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|13:15
|Гоу Эхед Иглс
|0:0
|Камбур
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:30
|Камбур
|3:0
|ПСВ
|7 тур
|17 сентября, суббота
|21:00
|РКС Ваалвейк
|5:1
|Камбур
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|15:30
|Камбур
|0:1
|Гронинген
|5 тур
|3 сентября, суббота
|17:30
|Аякс
|4:0
|Камбур
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|17:45
|Камбур
|0:1
|АЗ Алкмаар
|3 тур
|20 августа, суббота
|19:45
|Фортуна
|1:4
|Камбур
|2 тур
|13 августа, суббота
|21:00
|Утрехт
|0:0
|Камбур
|1 тур
|6 августа, суббота
|19:45
|Камбур
|0:2
|Экселсиор