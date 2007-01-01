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    Камбур - результаты

    Город Лиуварден
    Дивизион Нидерланды-Eerste Divisie
    Сайт http://www.cambuur.nl/
    Стадион Камбуурстадион
    Тренер Хенк де Йонг
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 22:00 АЗ Алкмаар 2:1 Камбур
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 14:15 Камбур 1:2 Херенвен
    21 тур
    		11 февраля, суббота 20:45 НЕК 0:0 Камбур
    20 тур
    		5 февраля, воскресенье 14:15 Камбур 0:5 Аякс
    19 тур
    		29 января, воскресенье 18:45 Камбур 1:2 Фортуна
    18 тур
    		26 января, четверг 20:45 Гронинген 0:1 Камбур
    17 тур
    		21 января, суббота 22:00 Камбур 0:3 Спарта
    16 тур
    		15 января, воскресенье 18:45 Эммен 0:0 Камбур
    15 тур
    		8 января, воскресенье 16:30 Камбур 0:3 Волендам
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Херенвен 2:1 Камбур
    12 тур
    		10 ноября, четверг 22:00 Фейеноорд 1:0 Камбур
    13 тур
    		4 ноября, пятница 22:00 Камбур 0:1 НЕК
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 15:30 Камбур 0:1 Твенте
    10 тур
    		15 октября, суббота 22:00 Камбур 0:3 Витесс
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 13:15 Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбур
    8 тур
    		1 октября, суббота 17:30 Камбур 3:0 ПСВ
    7 тур
    		17 сентября, суббота 21:00 РКС Ваалвейк 5:1 Камбур
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:30 Камбур 0:1 Гронинген
    5 тур
    		3 сентября, суббота 17:30 Аякс 4:0 Камбур
    4 тур
    		28 августа, воскресенье 17:45 Камбур 0:1 АЗ Алкмаар
    3 тур
    		20 августа, суббота 19:45 Фортуна 1:4 Камбур
    2 тур
    		13 августа, суббота 21:00 Утрехт 0:0 Камбур
    1 тур
    		6 августа, суббота 19:45 Камбур 0:2 Экселсиор
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