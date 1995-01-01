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    Бальцан - результаты

    Город Бальзан
    Дивизион Мальта-Премьер-лига
    Сайт http://balzanfc.com/
    Турниры:
    Лига Европы (2019/2020), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 18 июля, четверг 21:45 Домжале 1:0 Бальцан
    Лига Европы (2019/2020), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 11 июля, четверг 19:30 Бальцан 3:4 Домжале
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