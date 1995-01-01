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11:49
На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывчатку
2
11:26
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
3
11:09
Видео
Карпин дал совет Захаряну после прибытия в сборную
11:02
Фото
42-летняя жена Павлюченко похвасталась фигурой на отдыхе на Мальдивах
6
10:25
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
2
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Все новости
12:08
Известны комментаторы матча Россия – Сербия
1
12:02
Видео
Игроки «Рубина» сделали подарок Рахимову на день рождения
11:55
Стал известен самый быстрый игрок сборной России
11:43
Соболев попросил у болельщиков прощения
11:17
Фото
Матч Кубка лиги Аргентины прервали из-за потери сознания у игрока
09:55
Смородская ответила, хочет ли у кого-то в футболе попросить прощения
2
09:27
Угальде: «Помогаем с Соболевым друг другу становиться лучше»
6
09:19
Оффтоп
Реакция Путина на просьбу Макрона остановить огонь на Украине во время Олимпиады
6
09:14
Лунин обратился к Анчелотти после матча с «Осасуной»
09:11
«Арсенал» – «Волгарь»: прогноз на матч 23 тура Первой лиги 18 марта
09:09
Фото
Феликс поцеловал эмблему «Барсы» после гола «Атлетико» – игрок принадлежит мадридцам
5
00:57
Примера. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0) и вошла в топ-2, Левандовски поучаствовал во всех голах
4
00:47
Лига 1. Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье» (6:2)
00:40
Серия А. «Интер» не удержал победу над «Наполи» (1:1)
00:27
Видео
Фанаты «Трабзонспора» напали на игроков «Фенербахче» после матча – футболисты дали отпор
2
00:04
Хави получил красную карточку в 1-м тайме с «Атлетико»
2
17 марта
23:55
Быстров высказался о карьере Захаряна в Испании
9
23:33
Фото
Тренер «Зенита» Оливейра проголосовал на выборах президента России
1
23:21
Карпин разрешал игрокам «Армавира» выпивать по две кружки пива после матчей
7
22:52
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ливерпулем» со счетом 4:3
3
22:43
Клопп высказался о 3:4 с «Манчестер Юнайтед»
22:14
Фото
Клаудиньо проголосовал на выборах президента России
19
22:00
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
21:27
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» – 3:1
21:08
⚡ Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» на 121-й минуте вырвал победу у «Ливерпуля» – 4:3
16
20:59
Фото
Президент «Монако» Рыболовлев вручил памятную футболку Головину
5
20:51
Пике сказал, кто из тренеров мог бы заменить Хави в «Барселоне»
1
20:31
Кафанов рассказал о реакции Песьякова на невызов в сборную России
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