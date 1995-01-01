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    Результаты сборной Сингапура по футболу

    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа E
    Второй этап, 10 тур
    		29 марта, вторник 13:30 Афганистан 2:1 Сингапур
    Второй этап, 8 тур
    		17 ноября, вторник 15:00 Сингапур 1:2 Сирия
    Второй этап, 7 тур
    		12 ноября, четверг 14:15 Сингапур 0:3 Япония
    Второй этап, 6 тур
    		13 октября, вторник 15:00 Сингапур 2:1 Камбоджа
    Второй этап, 5 тур
    		8 октября, четверг 15:00 Сингапур 1:0 Афганистан
    Второй этап, 3 тур
    		3 сентября, четверг 19:00 Сирия 1:0 Сингапур
    Второй этап, 2 тур
    		16 июня, вторник 13:30 Япония 0:0 Сингапур
    Второй этап, 1 тур
    		11 июня, четверг 14:30 Камбоджа 0:4 Сингапур
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