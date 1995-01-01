Турниры:
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), группа E
|Второй этап, 10 тур
|29 марта, вторник
|13:30
|Афганистан
|2:1
|Сингапур
|Второй этап, 8 тур
|17 ноября, вторник
|15:00
|Сингапур
|1:2
|Сирия
|Второй этап, 7 тур
|12 ноября, четверг
|14:15
|Сингапур
|0:3
|Япония
|Второй этап, 6 тур
|13 октября, вторник
|15:00
|Сингапур
|2:1
|Камбоджа
|Второй этап, 5 тур
|8 октября, четверг
|15:00
|Сингапур
|1:0
|Афганистан
|Второй этап, 3 тур
|3 сентября, четверг
|19:00
|Сирия
|1:0
|Сингапур
|Второй этап, 2 тур
|16 июня, вторник
|13:30
|Япония
|0:0
|Сингапур
|Второй этап, 1 тур
|11 июня, четверг
|14:30
|Камбоджа
|0:4
|Сингапур