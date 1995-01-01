Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Оулу - расписание

    Город Оулу
    Дивизион Финляндия-Вейккауслига
    Сайт acoulu.fi/
    Стадион Раати
    Тренер Рауно Оянен
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 1 тур
    1 тур 6 апреля, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 2 тур
    2 тур 12 апреля, пятница 20:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 3 тур
    3 тур 21 апреля, воскресенье 18:30
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 4 тур
    4 тур 27 апреля, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 5 тур
    5 тур 4 мая, суббота 15:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 6 тур
    6 тур 11 мая, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 7 тур
    7 тур 17 мая, пятница 18:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 8 тур
    8 тур 24 мая, пятница 18:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 9 тур
    9 тур 31 мая, пятница 20:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 10 тур
    10 тур 8 июня, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 11 тур
    11 тур 12 июня, среда 18:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 12 тур
    12 тур 19 июня, среда 21:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 13 тур
    13 тур 28 июня, пятница 20:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 14 тур
    14 тур 8 июля, понедельник 18:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 15 тур
    15 тур 14 июля, воскресенье 18:30
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 16 тур
    16 тур 20 июля, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 17 тур
    17 тур 27 июля, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 18 тур
    18 тур 4 августа, воскресенье 16:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 19 тур
    19 тур 10 августа, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 20 тур
    20 тур 18 августа, воскресенье 16:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 21 тур
    21 тур 24 августа, суббота 17:00
    Финляндия. Вейккауслига 2024. 22 тур
    22 тур 1 сентября, воскресенье 16:00
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+