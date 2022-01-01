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Симба
Состав
€ 850 тыс
Симба - состав команды
Кариаку
Сайт:
http://simbasc.co.tz/
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
39
Mahamadou Tanja
Вра
-
22
Yakoub Suleiman
Вра
-
12
Капомбе Шомари
Защ
34
€ 0.075 млн
32
Кибабаге Никсон
Защ
26
€ 0.05 млн
31
Нангу Уилсон
Защ
25
€ 0.025 млн
23
Rushine De Reuck
Защ
-
24
Чама Клатус
Пол
35
€ 0.1 млн
21
Кагома Юсуф
Пол
30
€ 0.075 млн
18
Абрахам Морис
Пол
23
€ 0.05 млн
10
Inno Loemba
Пол
-
21
Yusuph Kagoma
Пол
-
20
Anicet Oura
Пол
-
35
Neo Maema
Пол
-
38
Кибу Денис
Нап
27
€ 0.175 млн
40
Мвалиму Селемани
Нап
20
€ 0.15 млн
40
Selemani Mwalimu
Нап
-
3
Сова Джонатан
Нап
27
-
11
Муквала Стивен
Нап
27
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 7, нападающих: 5
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