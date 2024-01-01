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€ 24,70 млн

Эюпспор - состав команды

Эюп
Турция. Суперлига
Стадион:
Эюп
Сайт:
http://eyupspor.org.tr/
Тренер:
Сельчук Шахин
Состав
Статистика
Новости Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Эзер Берке
Вра
25
€ 6 млн.
15
Дюбуа Лео
Защ
30
€ 2.5 млн.
14
Рубен Везо
Защ
31
€ 1.4 млн.
77
Мерас Умут
Защ
29
€ 0.45 млн.
4
Кларо Луккас
Защ
33
€ 0.4 млн.
88
Эркин Джанер
Защ
36
€ 0.15 млн.
9
Тиам Маме
Пол
32
€ 1.7 млн.
18
Мидтсьё Фредрик
Пол
31
€ 1.4 млн.
5
Токез Дорухан
Пол
29
€ 1.2 млн.
33
Степаненко Тарас
Пол
35
€ 0.85 млн.
8
Акбаба Эмре
Пол
32
€ 0.8 млн.
57
Кабасакал Мелих
Пол
29
€ 0.7 млн.
6
Ялчин Робин
Пол
31
€ 0.6 млн.
30
Каян Ялчин
Пол
26
€ 0.6 млн.
81
Акман Хамза
Пол
20
€ 0.3 млн.
22
Erdem Çalık
Пол
-
40
Ампем Принс
Нап
27
€ 1.5 млн.
19
Бозок Умут
Нап
28
€ 1.4 млн.
66
Мор Эмре
Нап
28
€ 1.4 млн.
7
Акбунар Халил
Нап
31
€ 0.85 млн.
99
Бруно Джанни
Нап
33
€ 0.45 млн.
11
Гюмюш Зинан
Нап
31
€ 0.05 млн.
20
Recep Niyaz
Нап
-
10
Саис Самуэль
Нап
34
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 10, нападающих: 8
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