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Атлетико Петролеос - состав команды

Луанда
Сайт:
http://petroatletico.co.ao/
Тренер:
Франк Артига
Состав Новости Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
5
Киниту
Защ
27
-
21
Афоншу Эдди
Защ
31
-
Всего игроков: 2, из них вратарей: 0, защитников: 2, полузащитников: 0, нападающих: 0
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