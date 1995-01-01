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    Смоленск - результаты

    Город Смоленск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт fc-smolensk.ru/
    Стадион СГАФКСТ
    Тренер Сергей Гунько
    Турниры:
    Россия. Кубок (2021/2022)
    1/128 финала
    		28 июля, среда 18:00 Динамо Бр 1:1
    (7:6)п         		Смоленск
    1/256 финала
    		14 июля, среда 18:00 Смоленск 0:0
    (3:2)п         		Луки-Энергия
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