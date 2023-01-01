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Бангкок Юнайтед
Состав
€ 400 тыс
Бангкок Юнайтед - состав команды
Бангкок
Сайт:
http://www.truebangkokunitedfc.com/
Состав
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Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Хаммаи Пативат
Вра
31
€ 0.4 млн
Всего игроков: 1, из них вратарей: 1, защитников: 0, полузащитников: 0, нападающих: 0
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