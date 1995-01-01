Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024)
|2 тур
|27 августа, воскресенье
|20:00
|3 тур
|3 сентября, воскресенье
|20:00
|4 тур
|16 сентября, суббота
|00:00
|5 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|6 тур
|30 сентября, суббота
|00:00
|7 тур
|7 октября, суббота
|00:00
|8 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|9 тур
|28 октября, суббота
|00:00
|10 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|11 тур
|11 ноября, суббота
|00:00
|12 тур
|25 ноября, суббота
|00:00
|13 тур
|2 декабря, суббота
|00:00
|14 тур
|9 декабря, суббота
|00:00
|15 тур
|16 декабря, суббота
|00:00
|16 тур
|22 декабря, пятница
|00:00
|17 тур
|2 января, вторник
|00:00
|18 тур
|6 января, суббота
|00:00
|19 тур
|13 января, суббота
|00:00
|20 тур
|20 января, суббота
|00:00
|21 тур
|27 января, суббота
|00:00
|22 тур
|30 января, вторник
|00:00
|23 тур
|3 февраля, суббота
|00:00
|24 тур
|10 февраля, суббота
|00:00
|25 тур
|17 февраля, суббота
|00:00
|26 тур
|24 февраля, суббота
|00:00