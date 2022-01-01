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Англия. Первая лига
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Бромли
Состав
€ 3 млн
Бромли - состав команды
Бромли
Англия. Первая лига
Стадион:
Хейз Лэйн
Сайт:
http://www.bromleyfc.co.uk/
Тренер:
Энди Вудман
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Джордж Шамал
Вра
28
€ 0.3 млн
31
Owen Mason
Вра
-
3
Тэйлор Ричард
Защ
25
€ 0.325 млн
15
Дебра Джесси
Защ
25
€ 0.275 млн
17
Менди Джейкоб
Защ
29
€ 0.125 млн
15
Deon Woodman
Защ
-
21
Kamarl Grant
Защ
-
31
Brooklyn Ilunga
Защ
-
6
Сэйвилл Джордж
Пол
33
€ 0.7 млн
16
Хондермарк Уильям
Пол
25
€ 0.25 млн
27
Tobias Brenan
Пол
-
7
Ethon Archer
Пол
-
22
Kamil Conteh
Пол
-
20
Адебойежо Виктор
Нап
28
€ 0.4 млн
19
Миллер Микель
Нап
30
€ 0.325 млн
11
Пайннок Мич
Нап
31
€ 0.2 млн
10
Динанга Маркус
Нап
29
€ 0.1 млн
14
Кабамба Нике
Нап
33
€ 0.05 млн
18
Уитли Кори
Нап
35
€ 0.05 млн
2
Carl Jenkinson
Нап
-
19
Jemiah Umolu
Нап
-
8
Ben Thompson
Нап
-
5
Omar Sowunmi
Нап
-
2
Chanse Headman
Нап
-
28
John Joshua Mckiernan
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 5, нападающих: 12
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