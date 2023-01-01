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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Посушье - результаты матчей
Посушье
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Мокри Долач
Сайт:
http://hsk-posusje.com/
Тренер:
Бранко Карачич
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2024/2025
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2023/2024
26.05 | 19:00
Борац
2 : 0
Посушье
22.05 | 19:00
Посушье
0 : 1
Слога Меридиан
16.05 | 19:00
Зриньски
0 : 0
Посушье
09.05 | 21:45
Посушье
1 : 1
Вележ
02.05 | 17:00
Рудар Приедор
3 : 2
Посушье
26.04 | 20:45
Посушье
0 : 1
Сараево
22.04 | 17:00
Посушье
1 : 1
Радник Биелина
17.04 | 21:30
Железничар
1 : 1
Посушье
10.04 | 19:00
Посушье
2 : 0
Широки Бриег
04.04 | 19:30
Посушье
0 : 3
Борац
21.03 | 18:00
Слога Меридиан
1 : 0
Посушье
15.03 | 15:00
Посушье
1 : 0
Зриньски
06.03 | 20:00
Вележ
1 : 0
Посушье
01.03 | 15:00
Посушье
1 : 0
Рудар Приедор
21.02 | 20:30
Сараево
3 : 0
Посушье
15.02 | 17:15
Радник Биелина
0 : 1
Посушье
08.02 | 15:00
Посушье
1 : 0
Железничар
13.12 | 20:30
Широки Бриег
1 : 1
Посушье
07.12 | 19:30
Борац
3 : 1
Посушье
04.12 | 18:00
Посушье
2 : 2
Слога Меридиан
30.11 | 17:00
Зриньски
0 : 2
Посушье
23.11 | 17:00
Посушье
0 : 0
Вележ
09.11 | 15:00
Рудар Приедор
1 : 0
Посушье
02.11 | 17:15
Посушье
0 : 3
Сараево
26.10 | 17:30
Посушье
4 : 0
Радник Биелина
18.10 | 19:30
Железничар
1 : 0
Посушье
03.10 | 20:00
Посушье
1 : 1
Широки Бриег
28.09 | 18:30
Посушье
0 : 2
Борац
21.09 | 14:00
Слога Меридиан
2 : 0
Посушье
14.09 | 16:00
Посушье
0 : 1
Зриньски
30.08 | 22:00
Вележ
0 : 1
Посушье
22.08 | 22:00
Посушье
0 : 0
Рудар Приедор
16.08 | 22:00
Сараево
2 : 1
Посушье
10.08 | 19:45
Радник Биелина
2 : 0
Посушье
03.08 | 22:00
Посушье
0 : 1
Железничар
26.07 | 22:00
Широки Бриег
1 : 1
Посушье
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