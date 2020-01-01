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Сочи (мол)
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Сочи (мол) - результаты матчей
Сочи
Россия. МФЛ
Стадион:
УТБ ФК «Сочи»
Сайт:
http://www.pfcsochi.ru/
Тренер:
Дмитрий Костенко
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Россия. М-лига. 2021/2022
Россия. Молодежное первенство. 2020/2021
Россия. Молодежное первенство. 2019/2020
21.11 | 17:00
Сочи (мол)
1 : 1
Нижний Новгород (мол)
07.11 | 15:00
Локомотив (мол)
2 : 1
Сочи (мол)
31.10 | 17:00
Сочи (мол)
1 : 3
Рубин (мол)
24.10 | 13:00
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Сочи (мол)
17.10 | 17:00
Сочи (мол)
1 : 3
ЦСКА (мол)
03.10 | 15:00
Акрон - Академия им. Коноплева
2 : 1
Сочи (мол)
26.09 | 15:00
Сочи (мол)
1 : 1
Факел (мол)
19.09 | 19:00
Динамо (мол)
0 : 2
Сочи (мол)
12.09 | 17:00
Сочи (мол)
0 : 1
Ростов (мол)
29.08 | 17:00
Ахмат (мол)
0 : 0
Сочи (мол)
22.08 | 19:00
Сочи (мол)
1 : 2
Краснодар (мол)
15.08 | 17:00
Спартак М (мол)
0 : 0
Сочи (мол)
01.08 | 17:00
Зенит (мол)
7 : 1
Сочи (мол)
25.07 | 19:00
Балтика (мол)
2 : 2
Сочи (мол)
18.07 | 19:00
Сочи (мол)
0 : 0
Локомотив (мол)
11.07 | 17:00
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
Сочи (мол)
04.07 | 15:00
Рубин (мол)
0 : 1
Сочи (мол)
27.06 | 19:00
Сочи (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
20.06 | 17:00
ЦСКА (мол)
2 : 1
Сочи (мол)
16.05 | 17:00
Сочи (мол)
1 : 2
Акрон - Академия им. Коноплева
09.05 | 17:00
Факел (мол)
1 : 0
Сочи (мол)
02.05 | 17:00
Сочи (мол)
1 : 1
Динамо (мол)
25.04 | 17:00
Ростов (мол)
1 : 0
Сочи (мол)
18.04 | 17:00
Сочи (мол)
4 : 0
Ахмат (мол)
11.04 | 15:00
Краснодар (мол)
8 : 1
Сочи (мол)
04.04 | 17:00
Сочи (мол)
1 : 1
Спартак М (мол)
28.03 | 13:00
Урал (мол)
4 : 0
Сочи (мол)
14.03 | 15:00
Сочи (мол)
0 : 3
Зенит (мол)
07.03 | 17:00
Сочи (мол)
2 : 1
Балтика (мол)
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