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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эрзурумспор
Состав
€ 15 млн
Эрзурумспор - состав команды
Эрзурум
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Казим Карабекир
Сайт:
http://erzurumsporfk.org/
Тренер:
Серкан Эзбалта
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ташкыран Эртугрул
Вра
36
€ 0.1 млн
31
Matija Orbanić
Вра
-
17
Erkan Anapa
Вра
-
2
Эбоселе Фести
Защ
24
€ 2.5 млн
18
Муякич Нихад
Защ
28
€ 1.2 млн
15
Гиорбелидзе Гурам
Защ
30
€ 0.35 млн
4
Гершалиу Амар
Защ
24
€ 0.3 млн
42
Овусу Элиша
Пол
28
€ 4 млн
6
Байе Брэндон
Пол
25
€ 0.5 млн
5
Акпынар Мурат Чем
Пол
27
€ 0.45 млн
65
Martín Rodríguez
Пол
-
9
Керк Джирано
Нап
30
€ 3 млн
90
Ахундзаде Нариман
Нап
22
€ 2 млн
20
Кардозу Мигел
Нап
32
€ 1.5 млн
22
Mustafa Yumlu
Нап
-
53
Orhan Ovacikli
Нап
-
10
Eren Tozlu
Нап
-
11
Fernando
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 3, защитников: 4, полузащитников: 4, нападающих: 7
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