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    Шкупи - результаты

    Город Чаир
    Дивизион Северная Македония-Первая Лига
    Сайт http://fcshkupi.com/
    Тренер Гоце Седлоски
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 25 августа, четверг 21:00 Балкани 1:0 Шкупи
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 18 августа, четверг 22:00 Шкупи 1:2 Балкани
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