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Мексика. Лига МХ
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Некакса
Состав
€ 7 млн
Некакса - состав команды
Агуаскальентес
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Виктория
Сайт:
http://clubnecaxa.mx/
Тренер:
Рафаэль Дудамель
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Luis Jimenez
Вра
-
2
Emilio Martinez
Защ
-
4
Alexis Peña
Защ
-
33
Raúl Martínez
Защ
-
16
Cristian Calderón
Защ
-
3
Agustín Oliveros
Защ
-
6
Лейва Дэнни
Пол
23
€ 1.5 млн
17
Rogelio Cortéz Pineda
Пол
-
8
Lorenzo Faravelli
Пол
-
21
Карранца Хулиан
Нап
26
€ 4.5 млн
7
Росеро Кевин
Нап
27
€ 1 млн
30
Ricardo Monreal
Нап
-
189
Bryan Roque
Нап
-
35
Javier Ruiz
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 3, нападающих: 5
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