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Эрндтебрюк
Главные новости
Смерть Никиты Финито, Кокорин – лучший на Кипре, ЦСКА готов продать Помазуна «Спартаку» и другие новости
06:50
Лучшие бомбардиры в истории сборной Италии – в честь одного из них назвали 80-тысячный стадион
00:58
Лига 1. Гол Языджи не спас «Лилль» от поражения от «ПСЖ» (1:3)
00:21
Спартаковец Бонгонда травмировался на Кубке Африки
1
00:07
Товарищеский матч. «Факел» победил участника Лиги чемпионов (2:1)
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Все новости
01:15
Определен бронзовый призер Кубка Африки
01:03
Игроки «Факела» отравились в Турции
10 февраля
23:29
Opta оценила шансы «Байера» на титул после разгрома «Баварии»
1
23:18
Самедов объяснил, почему Черчесов не придет в «Факел»
3
23:09
Реакция Мюллера на 0:3 от «Байера»
23:03
Фанаты «Реала» призвали Хави не уходить из «Барселоны»
1
22:33
Бундеслига. «Байер» Алонсо разгромил «Баварию» (3:0) и упрочил лидерство
2
22:28
Примера. «Реал» разгромил «Жирону» (4:0), Беллингем травмировался
5
22:20
Жирков поделился ожиданиями от Кругового в ЦСКА
22:09
Серия А. «Интер» одержал волевую победу над «Ромой» (4:2) и укрепил лидерство
21:42
Ерохин поделился рецептом лучшего восстановления
6
21:25
Фото
В АПЛ сменился лидер по ассистам среди защитников
21:16
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Появились фото формы «Барселоны» на следующий сезон
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20:55
Видео
Кокорин забил «Кармиотиссе»
2
20:45
Видео
Фанаты «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России и «Спартака»
40
20:38
Фото
Чернов опубликовал трогательный пост в честь дня рождения дочери
1
20:28
«Спартак» хочет заполучить Помазуна уже зимой – ЦСКА готов продать вратаря
6
20:14
Кубок Азии. Катар в финале победил Иорданию (3:1) и защитил титул, у Афифа хет-трик с пенальти
9
20:01
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (3:1), «Тоттенхэм» – «Брайтон» (2:1)
19:52
Фото
Игрок Катара показал карточный фокус после гола в финале Кубка Азии
19:44
Стали известны финалисты Кубка легенд
9
19:32
Дасаев оценил уровень Акинфеева: «Не тянет»
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19:23
Комментатор «Матч ТВ» дал совет, как не повторить судьбу умершего медиафутболиста Финито
1
19:18
Фанатские акции протеста прервали матчи Бундеслиги
1
19:00
Назван иностранный соперник «Спартака» по товарищескому матчу в марте
4
18:54
Мостовой оценил уровень Джикии для РПЛ
18:46
Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии
18:43
Реакция Уткина на смерть Никиты Финито
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Город
Эрндтебрюк
Дивизион
Германия-Региональная лига - Запад
Сайт
http://www.tus-erndtebrueck-fussball.de/
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