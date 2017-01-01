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    Дунав - результаты

    Город Русе
    Дивизион Болгария-ПФГ "А"
    Сайт http://fcdunav.eu/
    Турниры:
    Лига Европы (2017/2018), ответный матч
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 6 июля, четверг 20:00 Дунав 0:2 Иртыш
    Лига Европы (2017/2018), первый матч
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 29 июня, четверг 17:00 Иртыш 1:0 Дунав
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