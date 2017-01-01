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    Колрейн - результаты

    Город Колрейн
    Дивизион Северная Ирландия-Высший дивизион
    Сайт https://colerainefc.com/
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 15 июля, четверг 22:00 Колрейн 1:2 Вележ
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 8 июля, четверг 21:30 Вележ 2:1 Колрейн
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