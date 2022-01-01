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Сент-Джозефс
Состав
€ 500 тыс
Сент-Джозефс - состав команды
Гибралтар
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Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Банда Брэдли
Вра
28
€ 0.175 млн
30
Iván Morales
Вра
-
3
Оливейро Джейси
Защ
28
€ 0.15 млн
3
Валарино Джулиан
Защ
26
€ 0.05 млн
5
Барба Джеованни
Защ
25
-
4
Fran Paul
Защ
-
6
Де Харо Эван
Пол
23
€ 0.1 млн
8
Роса Марко
Пол
30
-
24
Hassane Adamou Amadou
Пол
-
17
Кумбес Джейми
Нап
30
€ 0.025 млн
12
Javier Moreno
Нап
-
22
Juan Manuel Gonzalez Perez
Нап
-
33
Pirulo
Нап
-
7
Javier Forjan
Нап
-
23
Álvaro Cascajo
Нап
-
2
K. Fobi
Нап
-
19
Francis Ferrón
Нап
-
10
A. Rey
Нап
-
Всего игроков: 18, из них вратарей: 2, защитников: 4, полузащитников: 3, нападающих: 9
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