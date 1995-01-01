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    Силекс - результаты

    Город Кратово
    Дивизион Северная Македония-Первая Лига
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 15 июля, четверг 20:00 Петрокуб 1:0 Силекс
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 8 июля, четверг 17:00 Силекс 1:1 Петрокуб
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