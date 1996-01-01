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    Факел (мол.) - расписание

    Город Воронеж
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт fakelfc.ru/
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    5 тур
    		14 апреля, пятница 15:00 Факел (мол.) 0:0 Торпедо (мол.)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    6 тур
    		21 апреля, пятница 00:00 Нижний Новгород (мол) Факел (мол.)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    7 тур
    		28 апреля, пятница 00:00 Факел (мол.) Кр. Советов (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    8 тур
    		5 мая, пятница 00:00 Факел (мол.) УОР №5
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    9 тур
    		12 мая, пятница 00:00 Факел (мол.) Оренбург (мол)
    Россия. МФЛ (2022/2023)
    10 тур
    		19 мая, пятница 00:00 Торпедо (мол.) Факел (мол.)
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