Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
|5 тур
|14 апреля, пятница
|15:00
|Факел (мол.)
|0:0
|Торпедо (мол.)
|6 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Нижний Новгород (мол)
|Факел (мол.)
|7 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Факел (мол.)
|Кр. Советов (мол)
|8 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Факел (мол.)
|УОР №5
|9 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|Факел (мол.)
|Оренбург (мол)
|10 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Торпедо (мол.)
|Факел (мол.)