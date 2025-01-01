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Брук-Бет Термалица - расписание матчей

Нецеча
Польша. Экстракласса
Стадион:
Спортовы Брук-Бет Термалица
Сайт:
http://termalica.brukbet.com/
Тренер:
Марцин Брож
Результаты Расписание Таблица
18.07 | 19:00
Ягеллония
- : -
Брук-Бет Термалица
28.07 | 20:00
Краковия
- : -
Брук-Бет Термалица
02.08 | 15:45
Брук-Бет Термалица
- : -
Погонь
21.02 | 18:00
Ракув
- : -
Брук-Бет Термалица
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