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Ремо Старс

Икенне
Сайт:
http://remostarsfc.com/
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Главные новости
«Зенит» пытается сорвать трансфер «Спартака», новый тренер «Крыльев», «Реал» интересуется экс-игроком РПЛ и другие новости
01:35
Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по еще одному показателю
01:20
Ямаль высказался о возможном получении «Золотого мяча»
01:10
2
Ямаль прокомментировал выход сборной Испании в финал Лиги наций
00:49
Мбаппе побил рекорд Анри в сборной Франции
00:37
Реакция ЦСКА на выход сборной Узбекистана на ЧМ-2026
00:26
Принято итоговое решение по будущему тренера Морено в «Сочи»
00:18
⚡️ Лига наций. Испания вышла в финал, победив Францию (5:4); у Мбаппе 1+1, Ямаль сделал дубль
Вчера, 23:56
8
В «Крыльях Советов» объяснили назначение Адиева на пост главного тренера
Вчера, 23:35
3
Определились еще два участника ЧМ-2026 от Азии
Вчера, 23:23
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